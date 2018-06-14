В Подмосковье пожарный Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на патрульных (видео)

Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого поток обрушился на трассу.

В подмосковном Ногинске пожарный самолет Ил-76 МЧС РФ сбросил несколько десятков тонн воды на пост сотрудников ДПС. Читайте такжеРоссиянин вместе с мусором случайно сжег 13 домов Как сообщается на Youtube-канале «Россия 24», инцидент произошел во время демонстрационного полета авиации МЧС. Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого поток обрушился на трассу, окатив автомобили ДПС и находившегося возле машины инспектора. Ранее сообщалось, что жители города Обь в Новосибирской области РФ устроили «Обской городской венецианский карнавал» в затопленном подземном переходе, чтобы привлечь к нему внимание местной власти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter