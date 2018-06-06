Россиянина, критиковавшего в соцсетях Путина, приговорили к двум годам условно и отобрали у него компьютер

Мужчину обвинили в экстремизме.

Торопецкий районный суд Тверской области приговорил к двум годам условно 51-летнего электрика, которого обвинили в экстремизме из-за поста против президента Владимира Путина во «ВКонтакте».

Об этом рассказала адвокат обвиняемого, сообщает "Дождь".

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По словам адвоката, электрика приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства.

Мужчине вменяют публичные призывы к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК).

По версии следствия, электрик разместил в сообществе «Граждане Торопца», которое он ведет во «ВКонтакте», текст, «содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В публикации мужчина высказывался против Путина.