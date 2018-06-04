Пропагандист Киселев объяснил "пририсованную" Ким Чен Ыну улыбку

Киселев объяснил появившуюся на фотографии улыбку лидера КНДР Ким Чен Ына "высокой скорострельностью объективов".

Ведущий программы «Вести недели» на пропагандистском телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев объяснил появившуюся на фотографии улыбку лидера КНДР Ким Чен Ына. Он заверил, что фото не редактировали.

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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы», - заявил главный пропагандист Кремля.

Как сообщал УНИАН, российский пропагандистский телеканал "Россия 1" в сюжете о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына дорисовал последнему дружелюбную улыбку. При этом на оригинальной фотографии, опубликованной российским МИДом, на лице северокорейского лидера улыбки нет.