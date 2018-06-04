Россияне подрисовали Ким Чен Ыну улыбку на фото с Лавровым
08:57, 04 июня 2018Русский міръ
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На оригинальной фотографии, опубликованной российским МИДом, на лице северокорейского лидера улыбки нет.
Кадр из программы "Вести недели на телеканале "Россия 1"
Российский пропагандистский телеканал "Россия 1" в сюжете о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына дорисовал последнему дружелюбную улыбку. При этом на оригинальной фотографии, опубликованной российским МИДом, на лице северокорейского лидера улыбки нет.
Оригинальное фото МИД России
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Об этом сообщает TJournal.
На снимках совпадает мимика Лаврова, а также положение рук оппонентов, ракурс и задний фон. Для каких целей редакторы программы изменили фотографию в сюжете — неизвестно.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не понравилась" встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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