В российской больнице пациентов будут лечить при помощи молитвы

11:03, 31 мая 2018
Русский міръ
102
Ura.ru

Об этом сообщает Ura.ru.

Читайте такжеИстория со спевшим "Мурку" пьяным священником получила продолжение: РПЦ выслала его из Москвы (видео)

Представители российского медучреждения и церкви решили, что лечить нужно не только тело, но и душу — последним как раз планируют заниматься священники.

«Человек — это не только собрание костей, жил, органов, это еще и живая душа. Тело очень тесно связано с душой. Врач призван лечить тело, а вот священник обладает властью лечить души», — сказал архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, чьи слова приводятся на сайте епархии. Он добавил, что сестры милосердия и раньше приходили в больницу. «Нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, в окнах домов российского города к ЧМ-2018 рисуют счастливых людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#больница