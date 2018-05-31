В российской больнице пациентов будут лечить при помощи молитвы

«Нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», - отметили в церкви.

В России в одной из больниц в Камчатском крае пациентов будут лечить при помощи молитвы.

Об этом сообщает Ura.ru.

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Представители российского медучреждения и церкви решили, что лечить нужно не только тело, но и душу — последним как раз планируют заниматься священники.

«Человек — это не только собрание костей, жил, органов, это еще и живая душа. Тело очень тесно связано с душой. Врач призван лечить тело, а вот священник обладает властью лечить души», — сказал архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, чьи слова приводятся на сайте епархии. Он добавил, что сестры милосердия и раньше приходили в больницу. «Нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, в окнах домов российского города к ЧМ-2018 рисуют счастливых людей.