В России в рамках борьбы с Telegram начали блокировать Google

Основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Российские пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту и сервисам Google.

Как сообщает «РБК», в ночь на 22 апреля в соцсетях начали появляться сообщения о проблемах с доступом к сайту поисковой системы. Пользователи также жаловались, что не могут зайти на почту Google и прочие ресурсы компании.

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Проблемы с работой Google в России показывал также и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Как сообщает Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко», посвященный интернет-безопасности, IP-адреса компании Google в России были заблокированы.

Пользователи сообщают о недоступности сайта через таких российских провайдеров как Ростелеком, AKADO, NetBynet и АТК.

Напомним, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова. Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.