Барокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин, нашли распиленной в пункте приема металла

Злоумышленники погрузили музейный экспонат в грузовик с помощью крана-манипулятора и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, а затем сдали на металлолом.

Барокамеру, в которой мог тренироваться космонавт Юрий Гагарин, обнаружили распиленной в пункте приема металла в Москве. Она была уже частично утилизирована, сообщили ТАСС в субботу, 21 апреля, в пресс-службе столичного главка МВД. Оперативники также задержали второго подозреваемого в краже барокамеры — им оказался 38-летний приезжий. Отмечается, что злоумышленники погрузили музейный экспонат в грузовик с помощью крана-манипулятора и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, а затем сдали на металлолом. Камера находилась в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты. Ранее 20 апреля сообщалось о задержании первого подозреваемого — 29-летнего жителя Мурманской области. О похищении барокамеры стало известно 16 апреля.

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