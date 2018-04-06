Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке мессенджера Telegram

Причиной иска стало невыполение основателем мессенджера Павлом Дуровым требования ФСБ о предоставлении ключей к расшифровке информации.

Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд города Москвы с требованием блокировки мессенджера Telegram.

Об этом сообщили в прес-службе ведомства. Свой иск Роскомнадзор обосновывает невыполением основателем мессенджера Павлом Дуровым требования ФСБ о предоставлении ключей к расшифровке информации.

"На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПосле масштабного сбоя Telegram стал самым популярным приложением в магазине AppleНапомним, 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей (около 370 тысяч гривень) за отказ передать ключи для шифрования информации.

После этого Роскомнадзор заявил, что требует от Telegram предоставить эти ключи ФСБ в течение 15 дней. В случае невыполнения требования ведомство пригрозило обратиться в суд.