В сети показали, как российский солдат сжег дорогой БТР из-за обеда на костре (видео)

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Рядовой срочной службы РФ Семен Мережников, который сжег БТР за 28 миллионов рублев, разогревая консервы на костре, вышел на свободу из дисбата. Сегодня в сети появилось видео с произошедшим в 2017 году инцидентом.

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"Голодный солдат сжег БТР за 28 млн, разогревая консервы на костре. Сегодня он вышел на свободу, проведя полгода в дисбате", - пишет телеграм-канал Mash.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в 2017 году. БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму почти 490 тысяч долларов.