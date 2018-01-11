В сети показали, как российский солдат сжег дорогой БТР из-за обеда на костре (видео)
Российскому военному было назначено 6 месяцев службы в дисциплинарной воинской части.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Рядовой срочной службы РФ Семен Мережников, который сжег БТР за 28 миллионов рублев, разогревая консервы на костре, вышел на свободу из дисбата. Сегодня в сети появилось видео с произошедшим в 2017 году инцидентом.
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"Голодный солдат сжег БТР за 28 млн, разогревая консервы на костре. Сегодня он вышел на свободу, проведя полгода в дисбате", - пишет телеграм-канал Mash.
Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в 2017 году. БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму почти 490 тысяч долларов.