В России прекратили дело экс-сотрудника КГБ, застрелившего соратников главного в стране "вора в законе"

Переговоры Буданцева, после работы в КГБ ставшего адвокатом, с людьми Шакро Молодого закончились смертельной перестрелкой.

Следователи прекратили дело бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, застрелившего в 2015 году двух человек в ходе перестрелки у ресторана Elements в Москве.

Как передает Русская служба Би-би-си, постановление о прекращении дела было вынесено еще в феврале этого года. В результате следователи признали, что в действиях Буданцева отсутствует состав преступления.

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Перестрелка у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла 14 декабря 2015 года. Ее причиной стал конфликт между собственницей кафе Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой - Ким осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить.

По версии следствия, вечером 14 декабря в ресторан приехали люди криминального авторитета Захария Калашова (в том числе Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец), которые стали требовать с Ким 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.

Ким в свою очередь обратилась к адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который также приехал на место с группой поддержки. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек из наградного пистолета. Семеро человек были госпитализированы.

В ходе конфликта Буданцев одним из первых достал оружие. После инцидента он попытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

Полицейские, работавшие на месте происшествия, были впоследствии признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и получили от двух до четырех лет - суд счел, что они ничего не сделали для предотвращения перестрелки. Буданцев по их делу проходил потерпевшим.

За вымогательство 8 миллионов рублей у владельца ресторана Elements Захарий Калашов, люди которого погибли в результате инцидента, на прошлой неделе был приговорен судом в Москве к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.