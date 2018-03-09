"Порода - низкорослая ватнозависимая": в сети высмеяли фото Путина с женщинами
Пользователи соцсетей обратили внимание на фото российского президента Владимира Путина. На них он почти везде изображен выше стоящих рядом с ним женщин.
Читайте также"Кхе-кхе": в сети показали фото больного ПутинаНесколько таких фото опубликованы в Twitter "Главный либерал". "В России специально для Путина выведена порода коротконогих и низкорослых женщин", - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что снимки вызвали бурное обсуждение в сети: "Порода - низкорослая путинская, ватнозависимая", "Скоро все, кто выше Путина по росту, будут считаться врагами народа", "И при том, что он на каблуках", "Понибабы".
Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с черсчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.