"Русский мир. Блеск нищеты": в сети смеются со строящегося к ЧМ-2018 стадиона в России

Строительство нового стадиона находится в непосредственной близости от частных домов.

Фото нового стадиона к ЧМ-2018 в российском городе Саранске вызвало насмешки в соцсетях.

Снимок опубликовал на Facebook блогер Денис Казанский.

Судя по снимку, строительство находится в непосредственной близости от частных домов.

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Пользователи сети подняли на смех строительство стадиона в российском городе. "Европа задохнётся от зависти!", - пишет один из пользователей. "Ничего, сеточкой маскировочной накроют...", - написал Алексей Золотов. "Снесут нахрен ради Шаурмяшной", - пишет другой пользователь. "В этом фото прекрасно все", - прокомментировала Анна Глушакова. "Фотограф непрофессионал-неправильный ракурс выбрал...", - иронично написала Марина Береговая.

"Русский мир. Блеск нищеты. Вот что они могут предложить? Избу и Путина?" - прокомментировал Андрей Гордийчук.

Как сообщал УНИАН, в российском Калининграде стадион, который должен принять четыре матча группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, начал уходить под землю.