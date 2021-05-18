Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом.

В Кемеровской области (Россия) перед судом предстанет жительница города Новокузнецка, обвиняемая в убийстве сожителя.

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

По их данным, 45-летняя жительница Орджоникидзевского района города Новокузнецка в октябре 2020 года употребляла с сожителем спиртное у себя в квартире.

«Изрядно выпив, семейная пара стала ссориться. Сожительница разозлилась и, как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять», - говорится в сообщении.

Через некоторое время потерпевший перестал подавать признаки жизни. Женщина, испугавшись, стала его трясти и кричать, чтобы он очнулся. На крики прибежала соседка и вызвала «скорую помощь». Однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

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Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом.

Отмечается, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов. Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщину будут судить по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Автор: Денис Прядко