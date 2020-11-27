Самое вкусное пюре получается из крахмалистого картофеля.

Пюре из картошки - это любимое блюдо многих украинцев, которое хорошо знакомо нам из детства. Его подают как самостоятельное блюдо, как гарнир к мясу или овощам, или используют как начинку для вареников и пирожков. Пюре можно делать не только из картошки, но из любых других овощей - для этого замените картошку в рецепте на желаемый продукт. Главные требования к хорошему пюре - однородная структура и отсутствие комочков.

Как выбрать картофель для пюре

Читайте такжеКак варить вкусный рис: способы и пропорции для разных видов крупыДля хорошего пюре выбирайте крахмалистые сорта картошки, например, круглый картофель со светло-коричневой кожурой и светлой мякотью. Такой овощ сильно разваривается при готовке и создает кремовую консистенцию пюре. Не берите для пюре картошку с красной кожурой - она плохо разваривается.

Что можно добавить в пюре

Чтобы пюре было нежным и имело сливочный вкус - добавьте в него молоко и сливочное масло. Молочные продукты должны быть комнатной температуры и иметь высокий процент жира.

Иногда для более богатого вкуса в пюре добавляют несколько столовых ложек сметаны, майонеза, натурального йогурта или тёртый сыр. Также в любое овощное пюре можно положить жареный лук, грибы, паприку, сырое яйцо или зелень.

Картофельное пюре с маслом и молоком

Крахмалистый картофель - 1 кг.

Теплое молоко - 0,5 стакана.

Соль - 1 ч.л.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Картофель очистить и порезать небольшими кусками, чтобы он быстрее сварился. Положить картофель в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Когда вода закипит, посолите блюдо, убавьте огонь и варите в течение 15-18 минут, пока картофель не станет мягким.

Откинуть готовый картофель на дуршлаг, положить в кастрюлю, добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. Размять картошку толкушкой для пюре до однородности. Не используйте миксер или блендер - так блюдо станет клейким и невкусным. В готовое пюре можно добавить специи или зелень.

Картофельное пюре с жареным луком

Картошка - 1.5 кг.

Лук репчатый - 200 г.

Молоко - 250 мл.

Сливочное масло - 50 г.

Растительное масло - 50.

Соль - 1.5 ч.л.

Картофель очистить и произвольно нарезать. Выложить в кастрюлю и залить водой, чтобы она полностью покрыла картошку. Варить на слабом огне 25 минут. В середине варки посолить.

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Когда картофель сварится, слить с него воду и добавить обжаренный лук. Положить мягкое сливочное масло, влить горячее молоко и измельчить пюре толкушкой.

Картофельно-тыквенное пюре с пряностями

Картофель - 800 г.

Тыква - 500 г.

Топленое масло - 20 г.

Чеснок - 1 зубчик.

Молоко - 125 мл.

Сливки - 100 мл.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Молотый черный перец.

Мускатный орех.

Картофель и тыкву очистить, средне нарезать, положить вместе в кастрюлю с водой и варить 30 минут. На сковороде нагреть топленое масло и поджарить на нем мелко нарезанный чеснок. Слить с овощей воду, добавить к ним молоко, сливки и сливочное масло. Хорошо перемешать, приправить солью, перцем, чесноком и мускатным орехом и снова перемешать.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова