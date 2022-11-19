Закарпатские гомбовцы - это пирожки из творожного теста, которые сначала готовят на пару, а потом подают в панировке.

Гомбовцы - это традиционный десерт закарпатской кухни, который представляет собой нечто среднее между варениками и пончиками. Гомбовцы готовятся из картофельного или творожного теста, внутрь которого заворачивают сладкую начинку. Сладости сначала варят на пару, а потом посыпают жареными сухарями. В качестве начинки чаще используют сливу или сливовое повидло, хотя допускаются любые ягоды и фрукты.

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Творожные гомбовцы со сливой

Для гомбовцев:

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Спелые или консервированные сливы - 12 шт.

Творог - 600 г.

Манка - 100 г.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Для посыпки:

Сливочное масло - 150 г.

Черствая булка или панировочные сухари - 100 г.

Сахар, корица по вкусу.

Смешать в миске до однородности творог, яйца, соль, сахар и манку. Если хотите, чтобы в тесте не ощущались крупицы творога, можно перебить тесто блендером. Поставить тесто в холодильник на 40 минут.

Для приготовления посыпки натереть черствую булку на терке. В сковороде разогреть сливочное масло и обжарить крошки до золотистого цвета. Посыпать сахаром и корицей.

Поставить на большой огонь кастрюлю с водой. Тесто на гомбовцы разделить на 12 частей. Раскатать в лепешку и положить внутрь каждого гомбовца сливу без косточки или другие фрукты. Добавить в начинку немного сахара и залепить начинку тестом. Придать гомбовцам круглую форму.

Над кастрюлей с кипящей водой поставить дуршлаг и выложить гомбовцы. Варить на пару 5-7 минут. Полить маслом с жареными сухарями и поставить к столу.

Картофельные гомбовцы

Для гомбовцев:

Картошка - 500 г.

Мука - 200 г.

Яйцо - 1 шт.

Сливовое или другое повидло - 4 ст.л.

Для посыпки:

Панировочные сухари - 150 г.

Кокосовая стружка - 100 г.

Сахар - 70 г.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Картошку почистить, произвольно нарезать и сварить до готовности (примерно 20 минут). Потолочь картошку в пюре. Смешать пюре с мукой и яйцом, замесить тесто. Раскатать тесто в лепешки и положить внутрь повидло. Защипнуть гомбовцы и придать им форму шариков.

Гомбовцы отварить в кипящей воде пока они не всплывут. Разогреть в сковороде подсолнечное масло и всыпать в него панировочные сухари. Посыпать сахаром и обжаривать несколько минут. Часть гомбовцев обвалять в обжаренных сухарях, а часть - в кокосовой стружке. Подать десерт к столу.

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