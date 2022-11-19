Гомбовцы - это традиционный десерт закарпатской кухни, который представляет собой нечто среднее между варениками и пончиками. Гомбовцы готовятся из картофельного или творожного теста, внутрь которого заворачивают сладкую начинку. Сладости сначала варят на пару, а потом посыпают жареными сухарями. В качестве начинки чаще используют сливу или сливовое повидло, хотя допускаются любые ягоды и фрукты.
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Творожные гомбовцы со сливой
Для гомбовцев:
- Спелые или консервированные сливы - 12 шт.
- Творог - 600 г.
- Манка - 100 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
Для посыпки:
- Сливочное масло - 150 г.
- Черствая булка или панировочные сухари - 100 г.
- Сахар, корица по вкусу.
Смешать в миске до однородности творог, яйца, соль, сахар и манку. Если хотите, чтобы в тесте не ощущались крупицы творога, можно перебить тесто блендером. Поставить тесто в холодильник на 40 минут.
Для приготовления посыпки натереть черствую булку на терке. В сковороде разогреть сливочное масло и обжарить крошки до золотистого цвета. Посыпать сахаром и корицей.
Поставить на большой огонь кастрюлю с водой. Тесто на гомбовцы разделить на 12 частей. Раскатать в лепешку и положить внутрь каждого гомбовца сливу без косточки или другие фрукты. Добавить в начинку немного сахара и залепить начинку тестом. Придать гомбовцам круглую форму.
Над кастрюлей с кипящей водой поставить дуршлаг и выложить гомбовцы. Варить на пару 5-7 минут. Полить маслом с жареными сухарями и поставить к столу.
Картофельные гомбовцы
Для гомбовцев:
- Картошка - 500 г.
- Мука - 200 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Сливовое или другое повидло - 4 ст.л.
Для посыпки:
- Панировочные сухари - 150 г.
- Кокосовая стружка - 100 г.
- Сахар - 70 г.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
Картошку почистить, произвольно нарезать и сварить до готовности (примерно 20 минут). Потолочь картошку в пюре. Смешать пюре с мукой и яйцом, замесить тесто. Раскатать тесто в лепешки и положить внутрь повидло. Защипнуть гомбовцы и придать им форму шариков.
Гомбовцы отварить в кипящей воде пока они не всплывут. Разогреть в сковороде подсолнечное масло и всыпать в него панировочные сухари. Посыпать сахаром и обжаривать несколько минут. Часть гомбовцев обвалять в обжаренных сухарях, а часть - в кокосовой стружке. Подать десерт к столу.