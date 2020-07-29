Вкусный салат с тунцом: как приготовить оригинальное блюдо

Такой салат хорошо выглядеть как на повседневном столе, так и на праздничном.

Тунец идеально подходит для разнообразных салатов, ведь его мясо довольно вкусное, жирное и без мелких косточек. Обычно салаты готовят из консервированного тунца. Рецепты с ним, как правило, простые и незатейливые, сытные и вкусные.

Салат из тунца также будет уместен за праздничным столом, ведь очень часто он имеет просто невероятное оформление.

Салат с тунцом и авокадо

Тунец консервированный (филе или кусочками) - 200 г

Помидоры черри - 100 г

Авокадо - 1 шт.

Огурцы - 1 шт.

Листья салата - 300 г

Лимонный сок - 2 ст.л.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Переложить рыбу из банки в емкость. Разделить ее вилкой на небольшие кусочки.

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Овощи помыть и обсушить бумажными полотенцами. Помидоры нарезать небольшими кубиками. Если на огурцах кожица тонкая и не горчит, очищать ее не обязательно. Разрезать их на 4 части и нарезать мелкими квадратиками.

Помыть и обсушить листья салата. Порвать его руками на небольшие кусочки.

Авокадо помыть, разрезать пополам, удалить косточку. Очистить от кожуры. Мякоть нарезать длинными тонкими полосками.

В салатнице соответствующего размера соединить авокадо, помидоры, огурцы и листья салата.

Выжать сок половинки лимона, полить им салат. Заправить оливковым маслом.

Сверху разложить кусочки рыбы. Подавать салат с тунцом к столу лучше сразу, пока овощи не размокли и не пустили сок.

Салат с тунцом и консервированной фасолью

Тунец консервированный - 185 г

Фасоль консервированная - 170 г

Пекинская капуста - 250 г

Огурцы - 1 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Яйца - 3 шт.

Для заправки

Лимонный сок - 2 ст.л.

Растительное масло салатное - 4 ст.л.

Чеснок - 1 зубч.

Соль - по вкусу

Смесь перцев молотых - по вкусу

Овощи вымыть, почистить. Фасоль промыть под холодной водой в дуршлаге и дать воде стечь. Яйца отварить 9 минут и сразу охладить под холодной водой.

В глубокий салатник положить мясо тунца, размять его вилкой (жидкость оставить – можно будет немного добавить в заправку). Добавить фасоль, мелко нарезанное яйцо и огурец соломкой.

Пекинскую капусту нарезать большим кубиком, лук тонкими перышками, все положить в миску, немного посолить.

Приготовление заправки. Мелко нарезать чеснок, растереть его с солью и перцем, добавить масло и сок лимона, перемешать до растворения соли.

Влить заправку в салат и аккуратно перемешать, сразу подавать к столу.

Салат с тунцом слоями

Тунец (консервированный в масле) - 2 банки по 240 г

Лук зеленый - 0,5 пучка

Огурец маринованный - 200 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Кукуруза - 200 г

Сыр твердый - 100 г

Майонез - по вкусу

Сваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость. На мелкой терке натереть сыр.

Кусочки тунца вынуть из банки, размять их вилкой, удалив крупные косточки.

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Небольшими кубиками нарезать маринованные огурчики. Мелко нарезать зеленый лук. Выложить салат слоями в салатник или порционно в такой последовательности: 1) тунец, смазать майонезом; 2) зеленый лук; 3) маринованные огурчики, смазать майонезом; 4) яйца, смазать майонезом; 5) кукуруза, смазать майонезом; 6) завершающий слой – натертый на мелкой терке сыр.

Дать салату настояться 1 час в холодильнике и подавать к столу.

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