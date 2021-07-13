Классический вариант “Пятиминутка” и другие, не менее вкусные сочетания: с орехами, клубникой и цитрусами.

Крыжовник - любимая ягода тех, кто любит кисловатый привкус. Многие хозяйки делают заготовки на зиму, чтобы круглый год получать витамины и наслаждаться спелой ягодой.

Перед тем, как начинать делать варенье, переберите ягоды и удалите плодоножки. Промойте под проточной водой и высушите крыжовник. Готовить варенье нужно только в эмалированной посуде, банки и крышки простерилизуйте.

Варенье из крыжовника пятиминутка

крыжовник - 1 кг;

сахар - 800 гр;

вода - 170 мл.

Берем кастрюлю, кладем в нее крыжовник, засыпаем 400 гр сахара и оставляем в холодильнике на 4-5 часов. Можно оставить на всю ночь.

По истечении этого времени заливаем водой, ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Добавляем 400 грн сахара, перемешиваем, дожидаемся, пока закипит, и варим 5 минут. Не забываем убирать пенку. Снимаем с плиты и остужаем. Затем возвращаем кастрюлю на плиту, снова доводим до кипения и варим еще 5 минут. Остужаем и повторяем процедуру в третий раз.

Разливаем варенье по банкам и закатываем.

Рецепт варенья из крыжовника с киви и апельсином

киви - 3 шт;

апельсин - 2-3 шт;

крыжовник - 1 кг;

сахар - 2 кг.

Нарезаем киви и апельсин, пропускаем через мясорубку вместе с крыжовником. Засыпаем сахаром и оставляем на 4-5 часов (или на ночь). После этого перемешиваем, разливаем по банкам и накрываем крышками.

Консервировать такое лакомство нельзя, поэтому лучше всего хранить его в холодильнике.

Как сделать варенье из крыжовника с клубникой

клубника - 400 гр;

лимон - 2 шт;

крыжовник - 600 гр;

сахарная пудра - 850 гр.

Читайте такжеДоступно и полезно: что вкусного можно приготовить из крапивыКлубнику моем, разрезаем на четвертинки. Из лимонов выжимаем сок, снимаем цедру, измельчаем ее. Берем кастрюлю, смешиваем в ней клубнику, крыжовник, сок и цедру. Засыпаем сахарной пудрой, перемешиваем и оставляем на ночь в холодильнике.

Затем достаем, ставим на медленный огонь, доводим до кипения и варим на медленном огне 20-30 минут, не забывая помешивать. Разливаем по банкам и закатываем.

Варенье из крыжовника - рецепт со смородиной

крыжовник - 1 кг;

черная смородина - 500 гр;

сахар - 700 гр.

Складываем ягоды крыжовника в кастрюлю и разминаем их деревянной толкушкой. Смородину протираем через сито, смешиваем с сахаром и доводим до кипения на медленном огне. Добавляем крыжовник и варим 20 минут. Не забываем иногда помешивать и снимать пенку.

Разливаем по банкам и закатываем.

Кстати, о пользе смородины мы рассказывали в этой статье и даже делились простым рецептом варенья-пятиминутки.

Крыжовник с бананом, корицей и гвоздикой - варенье для гурманов

банан - 1 шт;

крыжовник - 500 гр;

сахар - 500 гр;

корица - 1 палочка;

гвоздика - 1 ст.л.

Крыжовник пропускаем через мясорубку или разминаем толкушкой. Добавляем банан, нарезанный кусочками, засыпаем сахаром и оставляем на 2-3 часа в комнате.

Посыпаем корицей и гвоздикой, затем ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Варим 5 минут, разливаем по банкам и закрываем крышками.

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Автор: Кристина Кащавцева