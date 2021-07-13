Крыжовник - любимая ягода тех, кто любит кисловатый привкус. Многие хозяйки делают заготовки на зиму, чтобы круглый год получать витамины и наслаждаться спелой ягодой.
Перед тем, как начинать делать варенье, переберите ягоды и удалите плодоножки. Промойте под проточной водой и высушите крыжовник. Готовить варенье нужно только в эмалированной посуде, банки и крышки простерилизуйте.
Варенье из крыжовника пятиминутка
- крыжовник - 1 кг;
- сахар - 800 гр;
- вода - 170 мл.
Берем кастрюлю, кладем в нее крыжовник, засыпаем 400 гр сахара и оставляем в холодильнике на 4-5 часов. Можно оставить на всю ночь.
По истечении этого времени заливаем водой, ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Добавляем 400 грн сахара, перемешиваем, дожидаемся, пока закипит, и варим 5 минут. Не забываем убирать пенку. Снимаем с плиты и остужаем. Затем возвращаем кастрюлю на плиту, снова доводим до кипения и варим еще 5 минут. Остужаем и повторяем процедуру в третий раз.
Разливаем варенье по банкам и закатываем.
Рецепт варенья из крыжовника с киви и апельсином
- киви - 3 шт;
- апельсин - 2-3 шт;
- крыжовник - 1 кг;
- сахар - 2 кг.
Нарезаем киви и апельсин, пропускаем через мясорубку вместе с крыжовником. Засыпаем сахаром и оставляем на 4-5 часов (или на ночь). После этого перемешиваем, разливаем по банкам и накрываем крышками.
Консервировать такое лакомство нельзя, поэтому лучше всего хранить его в холодильнике.
Как сделать варенье из крыжовника с клубникой
- клубника - 400 гр;
- лимон - 2 шт;
- крыжовник - 600 гр;
- сахарная пудра - 850 гр.
Читайте такжеДоступно и полезно: что вкусного можно приготовить из крапивыКлубнику моем, разрезаем на четвертинки. Из лимонов выжимаем сок, снимаем цедру, измельчаем ее. Берем кастрюлю, смешиваем в ней клубнику, крыжовник, сок и цедру. Засыпаем сахарной пудрой, перемешиваем и оставляем на ночь в холодильнике.
Затем достаем, ставим на медленный огонь, доводим до кипения и варим на медленном огне 20-30 минут, не забывая помешивать. Разливаем по банкам и закатываем.
Варенье из крыжовника - рецепт со смородиной
- крыжовник - 1 кг;
- черная смородина - 500 гр;
- сахар - 700 гр.
Складываем ягоды крыжовника в кастрюлю и разминаем их деревянной толкушкой. Смородину протираем через сито, смешиваем с сахаром и доводим до кипения на медленном огне. Добавляем крыжовник и варим 20 минут. Не забываем иногда помешивать и снимать пенку.
Разливаем по банкам и закатываем.
Кстати, о пользе смородины мы рассказывали в этой статье и даже делились простым рецептом варенья-пятиминутки.
Крыжовник с бананом, корицей и гвоздикой - варенье для гурманов
- банан - 1 шт;
- крыжовник - 500 гр;
- сахар - 500 гр;
- корица - 1 палочка;
- гвоздика - 1 ст.л.
Крыжовник пропускаем через мясорубку или разминаем толкушкой. Добавляем банан, нарезанный кусочками, засыпаем сахаром и оставляем на 2-3 часа в комнате.
Посыпаем корицей и гвоздикой, затем ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Варим 5 минут, разливаем по банкам и закрываем крышками.
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