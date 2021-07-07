По полезности смородина не уступает популярным ягодам годжи.

Смородина – одна из самых распространенных в Украине ягод. Её основной урожай собирают в июле. Выращивать её на даче или во дворе очень просто, а пользы она приносит не меньше, чем редкие и дорогие ягоды годжи. Черная смородина широко используется в кулинарии: из неё готовят джемы, десерты и соусы. Листья используют для консервации овощей и заваривают из них чай.

Чем полезна черная смородина

Черная смородина широко применяется в домашней медицине. Её употребляют при простуде, заболеваниях кишечника, пониженном иммунитете. В этой ягоде содержится огромное количество витамина С — до 570 мг в 100 г. Это в десять раз больше, чем в лимоне. В этой ягоде много клетчатки и мало сахара, поэтому она идеальна для похудения.

В смородине много различных кислот, эфирных масел и пектина. Эти вещества полезны для микрофлоры кишечника. Высокое содержание кумарина и витамина С делает её полезной для укрепления сосудов, снижения риска сердечных заболеваний.

Вред черной смородины

Читайте такжеМалиновое варенье на зиму: 6 простых и вкусных рецептовВ небольших дозах эта ягода полезна, но съедать её слишком много не рекомендуется. Из-за высокого содержания кислоты она противопоказана для людей с язвой, гастритом, панкреатитом. Даже здоровому человеку переизбыток кислоты может навредить. Не стоит есть более 100 грамм ягоды за один раз.

Кумарин в смородине способствует разжижению крови, что полезно людям со склонностью к тромбозам. Однако в очень больших дозах ягода может повысить риск отрыва тромба. Черную смородину не стоит давать маленьким детям, так как она является сильным аллергеном.

Рецепт варенья-пятиминутки из черной смородины

Смородина - 12 стаканов.

Сахар - 15 стаканов.

Вода - 300 мл.

Смородину перебрать и помыть, откинуть на сито. Из 6 стаканов сахара и воды сварить сироп, довести до кипения. В сироп выложить ягоды и варить 5 минут после закипания. Снять кастрюлю с огня, добавить остальной сахар и размешать до полного растворения. Разложить варенье по банкам.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова