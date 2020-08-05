Солнечное абрикосовое варенье: рецепты фруктового лакомства на зиму

Аппетитная и ароматная заготовка готовится очень просто.

Абрикосовое варенье - вкусная заготовка на зиму, которую делают обычно в июле-августе. Рецепт его приготовления достаточно простой и традиционный, а зато в холодное время года можно будет лакомиться ярко-аппетитным вареньем или использовать его для разнообразной выпечки.

Абрикосовое варенье

Абрикосы - 1 кг

Сахар - 1 кг

Вода - 1 ст.

Абрикосы помыть и обсушить. Очистить от косточек и разобрать на кусочки.

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Косточки расколоть орехоколом и очистить от "корки".

Сахар смешать с водой до получения сахаристого сиропа.

Абрикосы выложить в кастрюлю, пересыпая ядрами из косточек. Залить сиропом и довести до кипения. Снять с огня и охладить (до комнатной температуры).

Сироп слить, он должен охлаждаться отдельно от кусочков абрикосов.

Повторить эту процедуру еще дважды. В третий раз довести до кипения и проварить 10-15 минут на среднем огне. Разлить варенье по банкам и закатать.

Абрикосово-апельсиновое варенье

Абрикосы - 1 кг

Сахар - 800 г

Апельсин - 1 шт.

Абрикосы помыть, разрезать на половинки и удалить косточки. Засыпать сахаром, встряхнуть и оставить на ночь.

Утром перемолоть через мясорубку апельсин и добавить к абрикосам.

Варить варенье в три приема по 5 минут, каждый раз доводить до кипения на большом огне, затем уменьшать огонь до ниже среднего и, помешивая, варить.

После последнего проваривания разлить горячее варенье в стерилизованные банки, закрутить крышками. Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания.

Варенье абрикосовое с корицей

Абрикосы - 1 кг

Сахар - 800 г

Корица - 1 ч. Л.

Пектин - 10 г

Ванильный сахар - 1 ч. Л.

Абрикосы промыть, удалить косточки и слегка просушить. Нарезать плоды небольшими дольками, примерно 0,5-0,7 мм.

Добавить к абрикосам сахар, ванильный сахар, пектин и корицу. Смесь с фруктами перемешать и оставить на 30-40 минут.

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Далее емкость положить на очень медленный огонь, во время закипания снять пенку. Варенье периодически помешивать, при необходимости снимать пенку. Варить варенье до прозрачности абрикосовых долек, примерно 35-40 минут.

Готовое варенье полностью остудить, выложить в чистые сухие банки, закрыть крышками и положить в прохладное место до полного остывания.

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