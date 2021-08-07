Начинается он 14 августа и продлится до 28 августа - дня Успения Пресвятой Богородицы. Ранее мы подробно рассказывали, что собой представляет Успенский пост 2021, какие молитвы читать на Успение, его суть и общие правила питания. Сегодня поделимся рекомендациями диетолога и предложим несколько рецептов постных блюд.
Диетолог-нутрициолог Соломия Наум говорит:
Часто в своей практике я встречаюсь с тем, что люди бездумно переходят на постное меню только для того, чтобы окружающие имели о них хорошее мнение. Например, в период поста некоторые мои пациенты просят постное меню, хотя придерживаются мясного. Для чего же им постное? Чтобы казаться религиозным "хорошим" человеком. Я же считаю, что прежде всего стоит беречь свое здоровье, а у пост самое важное - это очищение души. Хотя, делать детокс для тела, отказываться от пищи животного происхождения тоже полезно, если это делать 1-2 раза в неделю. А на долгий период, то уже стоит учитывать свое состояние здоровья.
Успенский пост - что можно есть
Врач напоминает, что питание в пост предусматривает отказ от белков животного происхождения, поэтому их количество падает, а взамен резко растет количество углеводов. Изменение рациона - это всегда стресс для организма.
Отказ от мяса, рыбы, яиц и кисломолочных продуктов может негативно сказаться на здоровье, прежде всего это скажется на вашем иммунитете. Именно поэтому, в странах, где в рационе жителей недостаточное количество белков, число пациентов с коронавирусной инфекцией было выше.
Диетолог советует:
Если же вы все же решили соблюдать пост, вы должны понимать, что нужно грамотно составить свой постный рацион, ввести продукты, которые содержат белки растительного происхождения: грибы, бобовые (горох, бобы, фасоль, нут, чечевица), цельнозерновые (гречка, овсянка, киноа, пшеничная каша), орехи, овощи (в частности шпинат, капуста белокочанная). В этих продуктах тоже высокое количество углеводов, но сложных, а содержание белка выше. А вот простые углеводы: белый хлеб, сладости, мука, сахар, каши быстрого приготовления - все это надо исключить из рациона навсегда.
Кому нельзя соблюдать пост
Есть определенные категории населения, которым стоит отказаться от такой диеты:
- беременные;
- женщины на ГВ;
- дети и подростки;
- спортсмены, или люди, выполняющие тяжелый физический труд;
- людям с наличиями вирусных заболеваниях и болезнях ЖКТ (гастрит, застой желчи); тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания (онкология, сахарный диабет).
Успенский пост 2021 - рецепты постных блюд
Суп с белой фасолью и свежей капустой
- вода - 2 л;
- картофель - 3 шт;
- лук репчатый - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- фасоль - 0.5 стакана;
- капуста - 150 гр;
- лавровый лист - 1 шт;
- масло подсолнечное - 5 ст.л;
- соль - 1 ст.л;
- чеснок - 5 зубчиков.
Предварительно замачиваем фасоль в воде на 12 часов.
Читайте такжеРецепты из перца: 3 невероятных блюда на все временаКартофель почистить, помыть, нарезать кубиками и сварить в 2 л. воды. Морковь и лук также очистить, лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты. Фасоль сварить отдельно до готовности.
За 2-3 минуты до готовности картофеля добавить в кастрюлю нашинкованную капусту, посолить и варить 5 минут. Добавить в кастрюлю лук, морковь, лавровый лист и фасоль, довести до кипения. Попробовать на соль, при необходимости посолить. Снять кастрюлю с огня, добавить измельченный чеснок, закрыть крышкой и оставить.
Диетический рис с болгарским перцем
- вода - 250 мл;
- масло подсолнечное - 35 мл;
- петрушка - 10 гр;
- соль - 5 гр;
- лук репчатый - 70 гр;
- перец болгарский - 120 гр;
- рис длиннозернистый - 75 гр;
- укроп - 15 гр.
Репчатый лук очистить, нарезать кубиками и обжаривать на масле 3-4 минуты. Перед помыть, удалить семена и плодоножки, нарезать кубиками и добавить к луку. Жарить еще 5 минут. Промыть рис, выложить к овощам и, помешивая, обжаривать 1 минуту.
Вскипятить 250 мл воды, влить в рис, посолить, накрыть сковороду крышкой. Довести до кипения, убавить огонь и готовить 25 минут. В конце снять сковороду с огня, петрушку и укроп мелко нарезать, добавить к рису. Подавать блюдо горячим.
Оладьи с луком постные
- вода - 200 мл;
- лук репчатый - 100 гр;
- мука пшеничная - 170 гр;
- соль - на кончике чайной ложки;
- дрожжи - 10 гр;
- масло подсолнечное - 60 гр;
- сахар - 0.5 ч.л.
Лук очистить, измельчить в комбайне. Вскипятить 200 мл воды и залить ею лук. Подождать, пока масса слегка остынет. Добавить сахар, соль и дрожжи, перемешать. Просеять муку, всыпать в тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20-25 минут. Разогреть сковороду, полить подсолнечным маслом. Аккуратно с края набирать в ложку тесто и выкладывать на сковороду порционно. Ни в коем не случае не перемешивайте тесто, иначе оно осядет. Оладьи в конце можно украсить зеленью.
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