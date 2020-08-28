Праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память о дне окончания земной жизни Матери Божьей.

Ежегодно 28 августа православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе его еще называют Первой Пречистой.

Согласно традиции христиан восточного обряда, праздник Успения Пресвятой Богородицы относится к перечню 12-ти крупнейших праздников церковного года.

Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

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Праздник Успения Пресвятой Богородицы - день окончания земной жизни Святой Девы Марии, Матери Иисуса Христа, ее уход на небо.

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.

Значение праздника Успения Богородицы

Для многих людей празднование дня смерти Божьей Матери может выглядеть странным, ведь этот день связан с печалью, болью и потерями. Однако христианская вера рассматривает смерть как испытание, которое каждый должен пройти, чтобы перейти в вечную жизнь. Поэтому церковь называет этот день именно успением, а не смертью. Соответственно, Успение Богородицы считается праздником, а не поводом для грусти, ведь Богоматерь воссоединилась со своим сыном.

Традиции на Первую Пречистую

На Успение Пресвятой Богородицы принято идти в церковь. Там христиане обычно освящают семена и колоски пшеницы из нового урожая, ведь на этот период приходятся жатва.

Кроме того, в храме надо поставить свечку за всех родных и близких, а также помолиться за здоровье самых близких людей, особенно – детей.

Поскольку накануне завершался Успенский пост, в этот день уже можно накрывать пышный стол, на котором должен быть освященный хлеб из свежей муки. Однако не только гуляния сопровождали праздник. Доброй традицией на Успение, в частности, было заниматься засолом на зиму капусты, огурцов, помидоров и других овощей, а также сбором грибов и орехов.

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы

В этот день запрещено затевать ссоры, особенно с родными и близкими друзьями. Нельзя в праздник Успения Богородицы отказывать в помощи – следует постараться выполнить просьбу.

Наши предки считали, что сегодня не стоит ходить босиком, особенно по покрытой росой траве. Они верили, что роса является слезами Пресвятой Богородицы, поэтому, прогулявшись по ней, можно навлечь на себя болезнь и несчастье.

Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь, иначе дальнейшая жизнь будет омрачена различными трудностями и проблемами.

Незамужней девушке утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Перед этим она должна умыться студеной водой, трижды приговаривая о себе следующие слова: "Пресвятая Богородица, ты всех увенчала, семьи соединяешь, мне помоги жениха найти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".

Народные приметы на Первую Пречистую

28 августа верующие обращают внимание на погоду. С ней, в частности, связано несколько примет и закономерностей.

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Какая Первая Пречистая – такая и осень.

Появилась радуга на небе – осень обещает быть теплой.

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным.

Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.

Если в этот день увидеть иней – быстро наступит холодная осень.

Туман – к богатому урожаю грибов.

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Автор: Алина Вишневская