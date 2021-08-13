Заговенье – это последний день перед постом, когда разрешена любая пища.

В конце августа христиане отметят праздник Успение Пресвятой Богородицы, посвященный смерти Богоматери. Чтобы подготовиться к великому празднику и духовно очиститься, христиане соблюдают длительный Успенский пост. Продлится он с 14 по 27 августа включительно.

Заговенье перед Успенским постом – что это означает

Перед постом христиане отмечает заговенье – последний день, когда разрешены мясные и молочные продукты. Этот день выделен для подготовки к пищевым ограничениям. Подготовиться к посту нужно не только физически, но и духовно.

Как подготовиться к Успенскому посту

В день заговенья ещё можно есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако их количество в рационе рекомендуется ограничить, чтобы привыкнуть к растительной пище. В этот день также следует посетить богослужение в церкви и молиться дома.

В заговенье нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать. В этот день стоит избегать греховных дел и супружеской близости. Не рекомендуется играть свадьбу.

Как питаться в Успенский пост

Успенский пост длится лишь две недели, но считается довольно строгим. В понедельник, среду и пятницу разрешается растительная пища без масла и тепловой обработки, во вторник и четверг разрешается горячая пища. На выходных в пищу можно добавлять масло и пить вино. На Преображение Господне 19 августа можно есть рыбу.

Такой строгий пост могут не соблюдать болеющие люди, дети и беременные женщины. Во время поста запрещается веселиться и устраивать гуляния, грешить, праздновать свадьбы.

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Автор: Екатерина Пулатова