В конце августа христиане отметят праздник Успение Пресвятой Богородицы, посвященный смерти Богоматери. Чтобы подготовиться к великому празднику и духовно очиститься, христиане соблюдают длительный Успенский пост. Продлится он с 14 по 27 августа включительно.
Заговенье перед Успенским постом – что это означает
Перед постом христиане отмечает заговенье – последний день, когда разрешены мясные и молочные продукты. Этот день выделен для подготовки к пищевым ограничениям. Подготовиться к посту нужно не только физически, но и духовно.
Как подготовиться к Успенскому посту
В день заговенья ещё можно есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако их количество в рационе рекомендуется ограничить, чтобы привыкнуть к растительной пище. В этот день также следует посетить богослужение в церкви и молиться дома.
В заговенье нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать. В этот день стоит избегать греховных дел и супружеской близости. Не рекомендуется играть свадьбу.
Как питаться в Успенский пост
Успенский пост длится лишь две недели, но считается довольно строгим. В понедельник, среду и пятницу разрешается растительная пища без масла и тепловой обработки, во вторник и четверг разрешается горячая пища. На выходных в пищу можно добавлять масло и пить вино. На Преображение Господне 19 августа можно есть рыбу.
Такой строгий пост могут не соблюдать болеющие люди, дети и беременные женщины. Во время поста запрещается веселиться и устраивать гуляния, грешить, праздновать свадьбы.
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