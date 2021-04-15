Такая пасха довольно красивая и аппетитная.

Праздничная пасха непременно должна быть на праздничном столе. Его настоящим украшением станет, в частности, творожная пасха. Они бывают сырые, вареные и заварные.

Готовится такая пасха в форме горки и выглядит как небольшая усеченная пирамида. Для приготовления обязательно понадобится специальная форма – пасочница.

Основой блюда является протертый через мелкое сито творог. Для более интересного вкуса в пасху добавляют изюм, цукаты, сироп от варенья, сухофрукты, ванилин, корицу.

Творожная пасха с изюмом

Творог - 450 г

Сметана - 130 г

Сливки - 100 г

Сахарная пудра - 50 г

Ванильный сахар - по вкусу

Изюм - 50 г

Сливочное масло - 50 г

Кондитерская посыпка - по вкусу

Изюм хорошо промыть и залить кипятком на 20 минут. Затем слить воду и обсушить бумажными салфетками.

Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуПеретереть творог в блендере или через мелкое сито, чтобы он стал более однородным. Добавить жирные сливки, мягкое сливочное масло и сметану. Измельчить погружным блендером до получения кремовой консистенции.

Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать блендером. Вместо сахарной пудры можно использовать мед или сгущенное молоко. Добавить изюм, перемешать.

Взять пасочницу, застелить ее марлей в несколько слоев. Выложить творожную массу. Сверху укрыть марлей и установить небольшой груз. Оставить на пару часов на кухне, а затем отправить в холодильник на 10-12 часов.

Достав из холодильника, аккуратно снять форму и марлю. Украсить творожную пасху кондитерской посыпкой.

Творожная пасха "Три шоколада"

Творог - 300 г

Сливки (33% жирности) - 100 мл

Желток яичный - 2 шт.

Сахарная пудра - 70 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Масло сливочное - 25 г

Шоколад белый - 20 г

Шоколад молочный - 25 г

Шоколад темный - 35 г

Творог протереть через сито (можно дважды пропустить через мясорубку или протереть с помощью блендера).

Смешать перетертый творог, яичные желтки, сахарную пудру, мягкое сливочное масло и ванильный сахар до однородности.

Переложить массу в миску и нагревать на водяной бане, постоянно помешивая. Доводить до кипения не надо, лишь дождаться первых его признаков. Полностью охладить.

Отдельно взбить холодные сливки. Вмешать их в полностью остывшую творожную смесь.

В трех отдельных мисках растопить три вида шоколада.

Разделить творожную массу на три разные по размеру части. Меньшую часть соединить с белым шоколадом. Среднюю – с молочным, а большую – с темным шоколадом.

Взять пасочницу, установить ее узкой стороной вниз. Выстелить влажной марлей. Выложить сначала массу с белым шоколадом, вторым слоем – с молочным, а напоследок – с темным шоколадом.

Сверху укрыть марлей и установить небольшой груз. Отправить пасху в холодильник не менее чем на 12 часов. Затем аккуратно вытащить пасху из формы и снять марлю. Украсить по собственному вкусу.

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Автор: Алина Вишневская