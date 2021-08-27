Тонкий кусочек сала, ломтик черного хлеба и соленый огурчик - это ли не поэзия?

Сало - постоянный житель в холодильнике каждого украинца. Не обязательно употреблять его ежедневно. Лишь иногда, в три часа ночи, когда никто не видит, отрезать маленький кусочек и, закрыв глаза, смаковать нежнейшее мясо… об этом таинственном свидании можно писать оды и мемуары.

Ранее мы рассказывали, в чем польза сала и сколько его можно есть в день. Сегодня поделимся советами о том, как выбрать качественный продукт и что можно из него приготовить.

Как выбрать сало - залог удачной покупки

Рассматривая части свинины на рынке, обращайте внимание на наличие клейма. Его присутствие означает, что животное прошло проверку и после смерти имеет законные основания оказаться на прилавке.

Существуют три показателя, по которым нужно ориентироваться:

Толщина - от 3 до 6 см. Если всё так - свинья не успела достичь преклонного возраста.

- от 3 до 6 см. Если всё так - свинья не успела достичь преклонного возраста. Цвет сала - белое или нежно-розовое, ни в коем случае не желтое. Желтое - признак старости или того, что вам пытаются продать сало некастрированного самца. Шкурка сала обязательно должна быть светлой и без щетины, продукт с темной шкуркой покупать не рекомендуется.

- белое или нежно-розовое, ни в коем случае не желтое. Желтое - признак старости или того, что вам пытаются продать сало некастрированного самца. Шкурка сала обязательно должна быть светлой и без щетины, продукт с темной шкуркой покупать не рекомендуется. Аромат - хорошее само не пахнет ничем, максимум - свежестью. Некачественный продукт воняет мочевиной. Именно поэтому мы не рекомендуем брать замороженное сало - невозможно понять истинный запах.

Еще один критерий - нож должен входить в сало легко, как в сливочное масло. Если вам приходится усердно пилить его ножом - у нас для вас плохие новости.

Паштет из сала - как сделать самостоятельно

сало - 100 гр;

чеснок - 10 гр;

перец - по вкусу;

укроп - 5 гр.

Сало нарезать небольшими кусочками, чеснок очистить, укроп помыть и мелко нашинковать. В чашу блендера выложить все ингредиенты, добавить перец. Измельчить сало до однородной консистенции.

Сало в банке на зиму - бабушкин рецепт

сало - 1 кг;

чеснок - 3 зубчика;

перец черный и красный молотый - щепотка;

соль - 0.5 стакана;

лавровый лист - 2 шт.

Сало нарезать, поскоблить шкурку. Чесноком натереть каждый кусок. В тарелке смешать перцы, обвалять сало в смеси. На дно банки выложить чеснок и лавровый лист, сверху утрамбовать сало. Прикрыть крышкой и оставить в комнате на сутки. Затем плотно закрыть банку и убрать в холодильник на 4 дня.

Блюда из сала в духовке - рецепт копченостей

Рекомендуем покупать сало с мясными прослойками

сало - 1 кг;

вода - 1 л;

соль - 150 гр;

чеснок - 30 гр;

перец горошком - 5 шт;

гвоздика - 3 шт;

лавровый лист - 2 шт.

Нарезать сало на куски примерно 3-5 см в ширину. Взять кастрюлю, влить в нее воду, посолить и вскипятить. Чеснок очистить, мелко нарубить и окунуть в воду. Туда же добавить специи. Убрать маринад с огня и дать остыть.

Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаВыложить сало в маринад и оставить в прохладном месте на 2-4 дня. По истечении этого времени достать сало, обтереть бумажными полотенцами и дать полежать на воздухе пару часов.

Противень застелить фольгой, выложить горсть опилок. Поставить на самый нижний уровень. Включить духовку на 90°C и прогреть. Затем выложить сало на решетку, запекать 30 минут. Увеличить температуру до 125°C и запекать еще 15 минут.

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Автор: Кристина Кащавцева