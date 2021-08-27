Сало - постоянный житель в холодильнике каждого украинца. Не обязательно употреблять его ежедневно. Лишь иногда, в три часа ночи, когда никто не видит, отрезать маленький кусочек и, закрыв глаза, смаковать нежнейшее мясо… об этом таинственном свидании можно писать оды и мемуары.
Ранее мы рассказывали, в чем польза сала и сколько его можно есть в день. Сегодня поделимся советами о том, как выбрать качественный продукт и что можно из него приготовить.
Как выбрать сало - залог удачной покупки
Рассматривая части свинины на рынке, обращайте внимание на наличие клейма. Его присутствие означает, что животное прошло проверку и после смерти имеет законные основания оказаться на прилавке.
Существуют три показателя, по которым нужно ориентироваться:
- Толщина - от 3 до 6 см. Если всё так - свинья не успела достичь преклонного возраста.
- Цвет сала - белое или нежно-розовое, ни в коем случае не желтое. Желтое - признак старости или того, что вам пытаются продать сало некастрированного самца. Шкурка сала обязательно должна быть светлой и без щетины, продукт с темной шкуркой покупать не рекомендуется.
- Аромат - хорошее само не пахнет ничем, максимум - свежестью. Некачественный продукт воняет мочевиной. Именно поэтому мы не рекомендуем брать замороженное сало - невозможно понять истинный запах.
Еще один критерий - нож должен входить в сало легко, как в сливочное масло. Если вам приходится усердно пилить его ножом - у нас для вас плохие новости.
Паштет из сала - как сделать самостоятельно
- сало - 100 гр;
- чеснок - 10 гр;
- перец - по вкусу;
- укроп - 5 гр.
Сало нарезать небольшими кусочками, чеснок очистить, укроп помыть и мелко нашинковать. В чашу блендера выложить все ингредиенты, добавить перец. Измельчить сало до однородной консистенции.
Сало в банке на зиму - бабушкин рецепт
- сало - 1 кг;
- чеснок - 3 зубчика;
- перец черный и красный молотый - щепотка;
- соль - 0.5 стакана;
- лавровый лист - 2 шт.
Сало нарезать, поскоблить шкурку. Чесноком натереть каждый кусок. В тарелке смешать перцы, обвалять сало в смеси. На дно банки выложить чеснок и лавровый лист, сверху утрамбовать сало. Прикрыть крышкой и оставить в комнате на сутки. Затем плотно закрыть банку и убрать в холодильник на 4 дня.
Блюда из сала в духовке - рецепт копченостей
Рекомендуем покупать сало с мясными прослойками
- сало - 1 кг;
- вода - 1 л;
- соль - 150 гр;
- чеснок - 30 гр;
- перец горошком - 5 шт;
- гвоздика - 3 шт;
- лавровый лист - 2 шт.
Нарезать сало на куски примерно 3-5 см в ширину. Взять кастрюлю, влить в нее воду, посолить и вскипятить. Чеснок очистить, мелко нарубить и окунуть в воду. Туда же добавить специи. Убрать маринад с огня и дать остыть.
Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаВыложить сало в маринад и оставить в прохладном месте на 2-4 дня. По истечении этого времени достать сало, обтереть бумажными полотенцами и дать полежать на воздухе пару часов.
Противень застелить фольгой, выложить горсть опилок. Поставить на самый нижний уровень. Включить духовку на 90°C и прогреть. Затем выложить сало на решетку, запекать 30 минут. Увеличить температуру до 125°C и запекать еще 15 минут.
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