Президент Владимир Зеленский отреагировал на журналистку, которая пользовалась русским переводчиком, фразой "Они здесь", намекая на Россию.
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На событие с украинской стороны аккредитовали 20 работников медиа. Когда Зеленский докладывал о ситуации на Донбассе, то вдруг спросил у журналистки рядом, понимает ли она его.
"Именно из-за снайперских выстрелов было большинство погибших в этом году...", – начал Зеленский, но обратился к журналистке, слышит ли она то, что он говорит.
"Вы не слышите, да? Русский перевод? Они слышат, они повсюду", – заявил с легкой иронией Зеленский, намекнув на россиян.
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