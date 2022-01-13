Российский переговорщик заявил, что переговоры с НАТО и США зашли в тупик.

США и страны-члены НАТО категорически отказались выполнять ключевые требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Речь идет, в частности, и о неприятие Украины и Грузии в НАТО.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Российский дипломат отметил, что позиция НАТО о нерасширении Альянса - "непробиваемая". Однако Москва применит другие меры и приемы" в отношении западных партнеров, если США и НАТО не учтут ее требования.

"Главная проблема - США и их союзники по НАТО ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, сворачиванию инфраструктуры Альянса и возвращению его к границам по состоянию на 1997 год. И, разумеется, по тематике, касающейся юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости к нашим границам", - сказал он.

Читайте такжеВызов мира и безопасности: США в ОБСЕ выступили против шантажа РФПо словам Рябкова, РФ не имеет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах "гарантий безопасности", ведь переговоры зашли в тупик, хотя диалог идет по разным линиям.

"За ключевыми элементами этих текстов (гарантий) Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", - отметил замглавы МИД РФ.

Поражение РФ в переговорах с США и НАТО

В среду, 12 января, состоялись переговоры России с представителями НАТО в формате спецзаседания. Страны-члены Альянса, комментируя результаты встречи, официально заявили, что отклоняют "гарантии безопасности" РФ относительно невступления в НАТО отдельных стран, в том числе Украины.

Кроме того, в НАТО не отказались от размещения войск на восточных границах.

В свою очередь, в Госдепе США были обеспокоены, что россияне не взяли на себя обязательства убрать войска с российско-украинского пограничья.

Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ отправило около 100 тысяч военных.

Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса якобы угрожают нацбезопасности страны.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.

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