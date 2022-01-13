В Кремле сравнили возможные санкции США против президента России Владимира Путина с инициативой по разрыву отношений.
Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.
Читайте такжеДанилов рассказал о свежем плане Путина по Украине"Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. ... Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, готова ли будет РФ ввести зеркальные санкции против президента США Джо Байдена.
Предложенный в Конгрессе проект новых антироссийских санкций также можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, считает Песков.
"Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно", - сказал он.
Пресс-секретарь Путина добавил, что Москва негативно относится к этому проекту, воспринимает его как попытку оказать давление во время "неудачных" переговоров.
Напомним, в Сенате Соединенных Штатов Америки подготовили санкции против Российской Федерации на случай, если она вторгнется в Украину. Широкие санкции будут введены против высокопоставленных российских официальных лиц, включая Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур РФ.
Поражение РФ в переговорах с США и НАТО
В среду, 12 января, состоялись переговоры России с представителями НАТО в формате спецзаседания. Страны-члены Альянса, комментируя результаты встречи, официально заявили, что отклоняют "гарантии безопасности" РФ относительно невступления в НАТО отдельных стран, в том числе Украины.
Кроме того, в НАТО не отказались от размещения войск на восточных границах.
В свою очередь, в Госдепе США были обеспокоены, что россияне не взяли на себя обязательства убрать войска с российско-украинского пограничья.
Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ отправило около 100 тысяч военных.
Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса якобы угрожают нацбезопасности страны.
В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.
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