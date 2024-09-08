В должности советника Александр Камышин будет отвечать за стратегические вопросы, а Дмитрий Литвин - за коммуникационные.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником. Об этом говорится в указе главы государства №623/2024 от 8 сентября.

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", - говорится в указе.

Другим указом президент назначил Дмитрия Литвина своим советником по вопросам коммуникаций.

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Также, глава государства уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, но сразу назначил его заместителем руководителя Офиса президента.

Александр Камышин - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада приняла решение об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, приняв его отставку. За день до того, Камышин написал заявление об отставке. За его увольнение проголосовали 243 народных депутатов.

Камышин родился в 1984 году в городе Черкассы. Получил высшее образование в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" (специалист компьютерных наук) и Международном университете финансов (специалист по финансам).

С августа по октябрь 2021 года был исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога", в 2021-2023 занимал должность председателя правления "Укрзализныци". В марте 2023 года был назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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