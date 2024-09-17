Ранее Александр Камышин занимал должность председателя правления "Укрзализныци".

Кабинет министров назначил бывшего главу Минстратегпрома Александра Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци". Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Данное распоряжение вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

"Начинаю работу в наблюдательном совете "Укрзализныци" как представитель государства. Верю, что мой опыт поможет нашей железной дороге стать лучшей в мире", - написал Камышин в Telegram.

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Александр Камышин - что известно

С августа по октябрь 2021 года был исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога". В 2021-2023 занимал должность председателя правления "Укрзализныци". В марте 2023 года был назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником.

4 сентября Верховная Рада приняла решение об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, приняв его отставку. За его увольнение проголосовали 243 народных депутатов.

Следует отметить, что Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen заявил, что Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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