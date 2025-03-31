По его словам, Украина ищет, "как законтрактовать нашу способность".

Украина способна обеспечить Вооруженные силы оружием и боеприпасами собственного производства почти по всем направлениям, кроме трех. Однако часто на это не хватает оборонного бюджета, например на производство FPV-дронов. Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в интервью писателю, сержанту 13-й бригады НГУ "Хартия" Сергею Жадану, которое вышло на страницах LB.ua.

По словам Камышина, Украина может произвести более 5 миллионов FPV-дронов в год, но в прошлом году произвела лишь около 2 миллионов, поскольку украинского оборонного бюджета не хватило на контрактирование возможностей.

"Мы не выходим даже на половину мощностей, которые у нас есть. Нашего оборонного бюджета не хватает на контрактирование тех возможностей, которые у нас уже есть, и это вдвойне больнее: иметь способность произвести, но не иметь достаточных средств это закупить", - пояснил Камышин.

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По его словам, Украина ищет, "как законтрактовать нашу способность".

"И это новый сегмент экономики. В прошлом году Украина имела почти 5% роста ВВП - фактически весь этот рост обеспечен оборонкой. Мы втрое увеличили производство с 2023 года", - сообщил советник президента.

Он рассказал, что только в трех сегментах "мы далеки от того, чтобы удовлетворить нашу потребность нашим же производством", а почти по всем направлениям "мы сегодня способны удовлетворить потребность наших Вооруженных сил".

"Мы потихоньку дошли до того, что сегодня мы, например, делаем больше самоходных артиллерийских установок 155-го калибра, чем все страны НАТО вместе взятые", - говорит Камышин.

Также он привел соответствующие цифры. По данным советника президента, в 2022 году Украина произвела менее 50 000 боеприпасов различных калибров, в 2023 году - миллион, в 2024-м - 2,4 млн.

"Мы готовы производить всю линейку: и старых советских калибров, и новых натовских, от "шестидесятого", мины, до 155 калибра натовского стандарта. Ты, наверное, слышал миф о некачественных украинских минах. Но из партии в 2,4 миллиона были вопросы только к нескольким партиям, которые суммарно составляют 54 000, а несрабатывания были на 417 штуках", - сообщил Камышин.

Украинское оружие: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно военные назвали преимущества артиллерийской системы "Богдана", которую изготавливает украинская "оборонка". Это - очень высокая точность попадания, медленный износ канала ствола, к тому же пушка быстро ремонтируется. Также стала известна ее стоимость. Как сообщил производитель, это около 2,3 млн евро.

Также стало известно, что ВСУ приняли на вооружение новый украинский гранатомет AGL-53 калибра 40 мм, который отличается лучшей точностью ведения огня и дальностью стрельбы по сравнению с советским аналогом. "Этот гранатомет можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте. А со специальной треногой использовать как групповое пехотное оружие", - сообщило Минобороны.

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