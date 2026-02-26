'Интенсивность обстрелов РФ по Украине падает': эксперт объяснил, с чем это связано

Эксперт добавил, что хотя в России и продолжается производство ракет, но говорить о "конвейере для ежедневного массированного террора" той же баллистикой не приходится.

За все время полномасштабного вторжения Россия использовала более 12 тысяч ракет различных типов, из которых 6600 - в первый год большой войны, рассказал в интервью РБК-Украина военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

В частности, эксперт отметил, что в 12 тысяч ракет разных типов входят баллистика, крылатые ракеты, С-300, "Точки-У" и ряд других. Более половины этого арсенала - 6600 ракет Россия выстреляла в первый год полномасштабной агрессии.

"То есть, на первый взгляд, может казаться, что россияне наращивают интенсивность и наращивают производство, но по факту интенсивность обстрелов падает", - считает Киричевский.

Он отметил, что несмотря на то, что не все попадания по инфраструктуре Украины входят в публичную статистику, общий темп и ритмичность обстрелов имеют тенденцию к падению.

К тому же, эксперт добавил, что хотя в России и продолжается производство ракет, но говорить о "конвейере для ежедневного массированного террора" той же баллистикой не приходится.

"Прямо говорить, что они регулярно ведут обстрел десятками ракет, особенно десятками баллистических, к счастью, не приходится. Тем более, что у них есть полная ритмичность и производство, время ритмичности играет не в их пользу. Если говорить об абсолютных цифрах", - сказал в интервью военный.

Он рассказал, что во время последней комбинированной атаки, которую войска РФ провели в ночь на 26 февраля, защитники обезвредили 406 из 459 целей, что является довольно успешным результатом. Подчеркивается, что, в частности, были сбиты все крылатые ракеты Х-101 и противокорабельные "Цирконы".

Киричевский добавил, что это произошло благодаря договоренностям на последнем заседании "Рамштайна".

"Партнеры успели помочь с ракетами. Потому что есть еще такой момент, что цикл производства зенитных ракет длиннее, чем у дальнобойных ракет, которыми россияне бьют по нам", - поделился военный.

Он отметил, что цикл производства ракет западного типа составляет 20-25 месяцев, пока ракета выходит с конвейера.

"Поэтому сейчас особенности производственного цикла на западных оборонных предприятиях играют на нашу сторону. Зенитные ракеты, которые были, возможно, заложены еще лет два назад, вот они как раз вовремя изготовлены, вовремя расставлены", - считает Киричевский.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на четверг, 26 февраля, Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказался ряд областей, есть пострадавшие и разрушения. В частности, в Кривом Роге поврежден пятиэтажный дом. Предварительно, мужчина и женщина получили травмы и госпитализированы. Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в двух районах Киева из-за ночной комбинированной атаки врага возникли пожары. В Запорожье в результате вражеских ударов поврежден частный дом, многоэтажка и два торговых центра. Мэр Харькова Игорь Терехов поделился, что в городе попадание в многоэтажку, перебит газопровод, возник пожар, есть пострадавшие. Кроме этого, повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе, а в Одесской области враг нанес удары по энергетической инфраструктуре.

Также мы писали, что военный обозреватель Вадим Кушниров поделился, что Россия использует для своих комбинированных и массированных ударов баллистические и крылатые ракеты, которые были изготовлены либо в конце прошлого года, либо в начале 2026 года. Кушниров считает, что Украина способна уменьшить интенсивность ракетных ударов со стороны РФ, если будет продолжать операции по поражению тех предприятий, где оккупанты производят крылатые и баллистические ракеты. Он предполагает, что у противника не осталось столь больших запасов крылатых и баллистических ракет, которые они могут использовать со складов хранения.

