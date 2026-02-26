EL Кравчук вспомнил, как Киркоров звал его в Россию

Певец признался, пытался ли когда-то строить карьеру в РФ.

Известный украинский певец и звезда конца 90-х годов EL Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко-Кравчук) рассказал, что его приглашали строить карьеру в России. По его словам, среди тех, кто его звал в РФ, был и том числе и Филипп Киркоров.

"Я не пытался делать в России карьеру ни разу. Меня приглашали. Были люди, кто был в этом заинтересован. И Филипп Киркоров, потом работавший с Ани Лорак. Начал он этот разговор и со мной когда-то", - признался артист в интервью "РБК-Україна".

При этом EL Кравчук высказался, как теперь сам относится к тому, что проигнорировал все эти приглашения:

Видео дня

"Я очень счастлив, что не сделал этих шагов. Я как-то чувствовал это интуитивно, что я сгодился там, где родился, а не просто ища какие-нибудь хорошие пути или много денег. Деньги вообще для меня были второстепенным вопросом в жизни. На первом: творчество, люди, характер, личность, развитие, а потом уже деньги. Так всегда было".

По словам певца, родители не разделяют такую его позицию.

"К сожалению, мама говорит мне: "Ой, как мы с отцом тебя неправильно воспитали… был бы сейчас каким-нибудь миллионером". Я говорю маме: "Мам, ну я миллионер". Но ведь я миллионер в чем? В любви, в душах людей, в людях, кто родился под мои песни, например, и начался под мои песни", - заявил EL Кравчук.

Напомним, ранее EL Кравчук откровенно рассказал о заработках во время войны.

