В Парубия стреляли восемь раз, подозревают курьера, - журналист (фото)

По словам очевидцев, курьер произвел серию выстрелов, спрятал оружие и убежал.

Бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия мог убить курьер популярного сервиса.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в полиции, в Парубия стреляли восемь раз.

Убийство произошло во Львове на ул. Академика Ефремова, 46. По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме с желтыми элементами и ехал на электровелосипеде.

В сети уже показали фото вероятного подозреваемого. Сейчас полиция ищет стрелка.

Убийство Андрея Парубия

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины 1971 года рождения. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что речь идет об Андрее Парубие - бывшем председателе Верховной рады.

Сейчас убийцу ищут. По инсайдерским данным, им мог быть курьер одного из популярных сервисов.

УНИАН рассказывал, чем был известен Парубий. Самое интересное о его политической и общественной деятельности - в материале.

