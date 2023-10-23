В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

Бывший председатель фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов, которого в Украине обвиняют в государственной измене, уехал из страны после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию и с тех пор не возвращался, а сейчас он в Москве. Об этом сообщает проект "Схемы" (Радио Свобода).

В сообщении отмечается, что перед полномасштабным вторжением России на территорию Украины Ефремов, обвиняемый в государственной измене, неоднократно ездил в Россию – последний раз в феврале 2022 года.

Журналисты "Схем" установили, что Ефремов, который после избрания Януковича президентом в 2010 году, возглавил фракцию "Партии регионов" в парламенте, а также был руководителем ее Луганского областного отделения, четыре раза перед полномасштабной войной ездил через пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области через государственную границу Украины на границе с Россией. В частности, такие выезды зафиксированы в августе и ноябре 2020 года, а также в октябре 2021-го. Последний раз Ефремов напрямую съездил в Россию прямо накануне вторжения российских войск – выехал 4 февраля 2022 года и тем же маршрутом вернулся в Украину 19 февраля.

Видео дня

"А уже 18 марта 2022 года Александр Ефремов покинул Украину по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп (Страж)", что на границе со Словакией, и до сих пор не вернулся", - отмечается в расследовании "Схем".

При этом сообщают, что сейчас Ефремов – в Москве. Он зарегистрировался в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас".

"Эта недвижимость записана на сына экс-депутата-Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость – около четырех миллионов долларов (150 миллионов гривень)", - сказано в расследовании.

В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся. Сам экс-депутат говорить со "Схемами" отказался.

С помощью официального сайта Федеральной налоговой службы РФ, "Схемы" выяснили, что экс-депутат имеет российский индивидуальный налоговый номер. Органы РФ его учитывают в привязке к украинскому загранпаспорту Ефремова.Также бывший парламентарий имеет и российский страховой номер (СНИЛС), который позволяет получать пенсионные выплаты на территории РФ. "Схемы" получили выписку из базы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, где указан стаж работы Ефремова еще во времена Советского Союза.

"Схемы" напомнили, что в Украине 69-летнего Александра Ефремова обвиняют в ряде преступлений. В частности, по версии следствия, депутат способствовал созданию группировки "Луганская Народная Республика", помогал захватывать административные здания Луганской областной государственной администрации и СБУ в 2014 году. Обвиняют его также в государственной измене. Дело в отношении него находится на стадии судебного разбирательства.

Ефремов вышел из-под стражи в 2019 году после трех лет пребывания в следственном изоляторе Старобельска (Луганская область). Сначала экс-депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца до ноября 2019 года, который после этого не продлили.

Дело Ефремова-детали

Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы Луганской областной государственной администрации. Отмечается, что такие данные ГПУ получила от Федерального бюро расследований США.

4 января 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская Народная Республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. Затем были продлены содержания его под стражей. В 2019 году он вышел из под стражи.