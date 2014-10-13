Турчинов прогнозирует штурмы и осады Рады во время завтрашнего заседания

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов уверен, что ВР в последний день своей работы сможет принять все необходимые решения, если ей не будут мешать «желающие поднять свой избирательный рейтинг штурмами и осадами парламента».

Об этом говорится в комментарии Турчинова, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

По его словам, завтра, 14 октября, состоится последнее заседание Верховной Рады VII созыва, «если не будет оснований для созыва внеочередного заседания».

Турчинов отметил, что завтра состоится рассмотрение «очень важных для страны решений, и есть все возможности мобилизовать народных депутатов и обеспечить их принятие».

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«Это и вопросы борьбы с коррупцией, и многострадальный, но очень важный закон о прокуратуре, и закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, это и вопрос социальной защиты наших граждан и многие другие законопроекты», - конкретизировал он, добавив, что эти законы «чрезвычайно актуальны, и на принятии которых настаивает наше общество».

«В то же время, это заседание будет проходить на пике избирательной гонки, есть много желающих поднять свой рейтинг очередными штурмами и осадами парламента», - сказал председатель Верховной Рады, подчеркнув, что для подобных действий нет никаких оснований и мотивации, «кроме желания заработать еще полпроцента рейтинга на популизме и притворном радикализме».

«Парламент способен эффективно работать и принимать решения даже в последние дни своей работы, единственное, - ему не нужно мешать. Попытки блокирования или срыва заседания будут иметь лишь одно последствие - срыв принятия таких необходимых для страны решений », - подытожил он.