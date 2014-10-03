Тягнибок: Выборы на Донбассе, где не действуют украинские законы - это фарс

"Выборы в парламент Украины на оккупированных территориях, где не действуют украинские законы, где каждый день убивают украинских патриотов, где сотни тысяч украинцев покинули свои дома из-за угрозы для жизни - это полный фарс, несовместимый с принципами честных и свободных выборов, зато благоприятен для 100-процентной фальсификации", - заявил Тягнибок.

По его словам, выборы на этих территориях позволят провести в Верховную Раду бывших чиновников режима Януковича.

"Например, в 41-м избирательном округе, в оккупированном Донецке, баллотируется коммунист Игорь Калетник - тот самый, который организовал принятие "диктаторских" законов 16 января. А в 105-м округе, в Луганске - "мэр города Сергей Кравченко, который поддерживал проведение сепаратистами нелегитимного референдума", - отметил Тягнибок.

Лидер ВО "Свобода" также сообщил, что фракция националистов уже внесла на рассмотрение парламента проект закона (N5123), который обязывает Центральную избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися в округах, на территории которых продолжается антитеррористическая операция. Также "Свобода" требует принять утвержденный в первом чтении законопроект (N4300а), который запрещает приспешникам сепаратизма занимать должности в органах власти, а потому и быть кандидатом на выборные должности в парламент и местные советы.

Тягнибок подчеркнул, что "Свобода" будет требовать принять эти два законопроекта уже на ближайшем заседании парламента 7 октября.

Напомним, 7 октября Верховная Рада соберется для голосования по пакету антикоррупционных законов.