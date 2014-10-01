На Закарпатье из-за посягательства на целостность Украины закрыли фонд венгерского "Йоббика"

Речь идет о фонде одного из депутатов праворадикальной партии Венгрии «За лучшую Венгрию» («Йоббик»), которая в своей политической программе задекларировала возвращения Закарпатья Венгерской Республики, сообщает местное издание "Мукачево.net".

Как решил суд, деятельность фонда была направлена на вмешательство во внутренние дела Украины и посягательство на ее территориальную целостность.

Читайте такжеСМИ: Венгры Закарпатья подадут против Украины иск в Европейский судКак уточняется, основанием для обращения прокуратуры Закарпатской области в Закарпатский окружной административный суд с иском о прекращении деятельности благотворительного фонда «Приемная независимого депутата Европейского парламента Бейлы Ковача» стало нарушения фондом законодательства Украины.