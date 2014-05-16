СМИ: Венгерский "Йоббик", поддержавший аннексию Крыма, обвинили в шпионаже для Москвы

Об этом сообщает Euronews.

Прокуратура страны обратилась в Европарламент с просьбой лишить иммунитета депутата Бела Ковача, третьего в списке партии на европейских выборах. Сам политик считает, что скандал затеян с целью бросить тень на партию в преддверии голосования и все обвинения называет клеветой.

“Я никогда не работал ни в каких секретных службах, ни в венгерских, ни в иностранных. Никогда с ними не сотрудничал, и они никогда ко мне с такими просьбами не обращались”, - заявил Ковач.

По данным венгерской прессы, депутат Ковач слишком часто встречался с российскими дипломатами, раз в месяц летал в Москву и согласился быть наблюдателем на непризнанном псевдореферендуме в Крыму.

Читайте такжеАннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ) “Генеральная прокуратура расследует серьезное преступление, но подробности не могут быть обнародованы. Именно поэтому я не могу сказать, в чем состоит преступление. Могу только сообщить, что закон предусматривает за такие деяния лишение свободы на срок от 2 до 8 лет”, - сказал Гиза Фазекаш, представитель прокуратуры Венгрии.

В канцелярии спикера Европарламента Мартина Шульца подтвердили факт получения запроса венгерских властей о лишении Ковача депутатского иммунитета.

Напомним, в начале апреля на сессии ПАРЕ, посвященной агрессии России протиив Украины делегат от Венгрии, представлявший "Йоббик", поддержал аннексию Крыма Россией, назвал Украину "искусственным образованием" и выдвинул претензии на Закарпатье.