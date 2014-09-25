Порошенко: Украине брошен вызов, с каким не сталкивалась ни одна страна Европы после Второй мировой войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции.

“Именно нам брошен вызов, с которым не сталкивалась ни одна европейская страна со времен Второй мировой войны. Это первая в истории новейшего континента попытка не просто пересмотреть границы, а стереть с лица земли, с карты Европы и мира целую страну, уничтожить отдельную большую европейскую нацию”, - сказал он.

Но, по его словам, “враг грубо просчитался, он сделал нас еще более сильными”. “Украинская политическая нация окончательно утвердилась на всем пространстве”, - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко обещает увеличения ВВП на душу населения в 4 раза – до $16 тыс.“Мы сбросили тиранию, и мир - точно не за горами! Граждане Украины были, есть и будут единой семьей... Сегодня на нашей восточной границе — форпост борьбы за мир в Европе. Наша окончательная победа будет победой всей Европы”, - подчеркнул глава государства.