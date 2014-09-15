Завтра Рада может рассмотреть закон об амнистии и особом статусе регионов Донбасса
Также будет происходить ратификация Соглашения об ассоциации, которая пройдет одновременно с ратификацией в Европарламенте.
На завтрашнем заседании Верховная Рада может рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса, а также законопроект об амнистии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила народный депутат, уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.
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"16 сентября будет чрезвычайно напряженным, насыщенным днем. Будет ратификация Соглашения об ассоциации, которая будет проходить одновременно с ратификацией в Европарламенте. Должны быть вынесены на обсуждение ВР ключевые законы – закон об особом статусе определенных регионов Донбасса и закон об амнистии», - сказала она.
Геращенко также выразила убеждение, что одним из ключевых заданий ВР этого созыва является принятие в первом и втором чтении законопроекта «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».