Порошенко: Особый статус районов Донбасса означает децентрализацию власти

Об этом глава государства сообщил на конференции в Киеве.

"Все, кто обеспокоен содержанием и сутью специального закона об особом статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской областей, вы там не найдете никакой опасности для территориальной целостности и суверенитета моей страны. Никакой угрозы независимости моей страны", - сказал Порошенко.

Читайте такжеНекоторым районам на Донбассе временно предоставят особый статус - ПорошенкоОн также отметил, что предлагает принять конституционные изменения по децентрализации власти.

"Когда люди в местных органах власти, самоуправления, которые очень близки к муниципальным советам, могут влиять на ситуацию: решать, какой на местной территории язык использовать, какие культурные события отмечать, как тратить деньги из местного бюджета", - сказал президент.

Читайте такжеТурчинов: Если мирно очистить Донбасс не удастся, альтернативы военному положению не будетВместе с тем он подчеркнул, что такие вопросы как вопросы внешней политики, безопасности и военной политики, стратегические направления развития страны будут находиться в компетенции центральных органов власти.

Порошенко также подчеркнул важность проведения досрочных местных выборов.

"Только таким образом мы сможем разрешить кризис. Нужно создать людей, с которыми мы можем разговаривать. И эти люди должны представлять донетчан и луганчан", - сказал он.

Кроме того, по мнению Порошенко, закон об амнистии для тех, кто не совершил тяжких преступлений, также создаст возможность для диалога.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, уполномоченный президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на востоке Ирина Геращенко сообщала о разработке законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На следующей неделе его могут обсудить в парламенте.

Геращенко отметила, что в законе об особом статусе не будет идти речь о федерализации. Она напомнила слова президента о децентрализации, что особый статус будет предусматривать больше экономических и гуманитарных прав для регионов.