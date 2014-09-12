Тигипко: «Сильная Украина» не будет объединяться с Оппозиционным блоком

Об этом заявил лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко на брифинге после окончания первого этапа ІІ Национального съезда партии «Сильная Украина». По его словам, представители Оппозиционного блока выходили с предложением о сотрудничестве, но оно не было поддержано «Сильной Украиной».

«Разговоры о вступлении в Оппозиционный блок были, я не буду замалчивать это. Предлагали возглавить этот блок. О каких-то процентах в списках разговора не было, мы не дошли до этого, потому что моя позиция была четкой. Первое – мы идем своей партией – «Сильной Украиной». Мы сегодня открыты для всех. Не обязательно сегодня даже быть членом партии. Но если это те люди, которые могут принести пользу стране, мы тоже хотели бы видеть их в списках. Я не вижу смысла в том, чтобы сделать какой-то временный блок, провести съезд, а потом разбежаться. Нужно строить партии, которые бы вызывали доверие и двигались бы вперед», – подчеркнул политик.

Во-вторых, как отметил Тигипко, представители Оппозиционного блока предлагали в общий список включить ряд политиков, которые запятнали свою репутацию. Но на такие условия нельзя пойти.

Сергей Тигипко также подчеркнул, что «Сильная Украина» открыта для всех людей, готовых предложить конструктивные реформы, идеи по возрождению экономики.

«Мы партия молодая, будем, прежде всего, смотреть, что человек делает, что человек собой представляет. Для меня очень важно – коррупционер не коррупционер, конструктивный человек или просто популист, склонен к реформам или нет. Патриот или нет. Это самые главные качества», - отметил политик.