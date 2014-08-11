В партии Тигипко рассказали о своих приоритетах

Об этом заявил лидер партии Сергей Тигипко в своем видеообращении, размещенном на официальном сайте политсилы.

Политик подчеркнул, что для обеспечения мира необходима сильная армия, сформированная из профессионалов. Также важно продолжить переговоры с Россией. Кроме того, нужно сохранить единство нашей страны.

Залогом возрождения экономики в «Сильной Украине» считают борьбу с коррупцией, улучшение инвестиционного климата, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, а также защиту и расширение рынков сбыта для украинских производителей за счет Европейского Союза. «Если мы не решим проблему возрождения экономики, мы проиграем все», – уверен лидер партии.

Что касается социальной сферы, то здесь, по мнению Сергея Тигипко, необходим срочный план действий, который бы включал меры по защите мирного населения в зоне конфликта и меры по возвращению беженцев в города, где больше не ведутся боевые действия. Кроме того, необходимо обеспечить социальную защиту самых уязвимых категорий граждан. В первую очередь речь идет о пенсионерах, инвалидах, одиноких матерях, чьи выплаты на сегодня заморожены, а также учителях и врачах, которым сокращают заработные платы.