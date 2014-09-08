При реализации имущества Минобороны недополучает десятки миллионов гривен

Об этом он написал на своей странице в соцсети: "Вот вам для примера только одна схема - на 14 млн грн. Минобороны продает через компанию "Укроборонэкспорт" (которая не входит в концерн "Укроборонпром"), подконтрольному ей ООО "Современные специализированные оборудование и технологии" 62 пусковых механизма для ракет ПЗРК типа "Игла" по цене 59 тыс. грн. А в США эти пусковые механизмы это ООО продает через "Укрспецэспорт" по цене $54 тыс. Математику все знают, так что посчитать нетрудно. Даже если вычесть 20% дополнительных отчислений, то при продаже этих 62 пусковых механизмов по реальной цене тем же США, Минобороны могло заработать почти 18 млн грн. А заработало меньше 4 млн грн. Куда подевались 14 млн грн? Я думаю, вопрос риторический и ответ всем понятен. Оседает вся дельта на все тех же частных фирмах-прокладках, которые специально для этого и создаются. А официальный запрос от спецэкспортеров в Министерстве обороны проигнорировали."

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Максим Глущенко утверждает, что реальной инвентаризации в Министерстве обороны никогда не проводилось, а вместо действительного излишнего имущества ведомство продает оружие и технику, которое необходимо на фронте.

"Я несколько раз пытался избавить оборонку от этих коррупционных схем. Мои предложения касались согласования продаж с "Укроборнпромом", чтобы исключить из цепочки частные компании и продавать по рыночной цене. С Минобороны даже был подписан соответствующий договор, но чиновники в погонах очень быстро начали его игнорировать", - отметил Максим Глущенко.

Очередные схемы злоупотреблений в Министерстве обороны всплыли в СМИ. Подробности описал журналист издания ZN.ua. Оказалось, что с Минобороны совсем не нужны ни автоматы, ни беспилотники, ни гранатометы, ни даже вертолеты, которых так не хватает на фронте, - все это продается сторонним покупателям. Только за I полугодие 2014 года государственной фирмой "Укринмаш" на внутреннем рынке были проданы 35900 автоматов АКМ (калибр 7,62 мм), 1237 гранатометов РПГ-7В, почти 5 тыс. авиационных ракет, 60 противотанковых ракетных комплексов "Фагот". Еще одно государственное предприятие "Промоборонэкспорт" продало на внутреннем рынке десять БТР-70, предприятие "Спецтехноэкспорт" - 23 беспилотника "Рейс". 10 тыс. касок и 2 вертолета Ми-8.