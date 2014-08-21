"Укроборонпром" тормозит вопрос о продаже МВД и Нацгвардии 10 танков - Геращенко

13:00, 21 августа 2014
Политика
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"Укроборонпром" тормозит вопрос о продаже вооружения. 

Фото: УНИАН

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.Читайте также«Укроборонпром» до октября передаст военным первые бронированные «скорые» на базе БТР-4Е

"Также государственный концерн "Укроборонпром" тормозит вопрос о продажа МВД и Нацгвардии 10 танков, заказанных на заводе имени Малышева", - написал он. 

Геращенко также сообщил, что в боях за Иловайск погибли 19 украинских силовиков, 46 - были ранены. 

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