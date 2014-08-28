Кабмин поручил Минобороны незамедлительно подписать договоры на поставку вооружения в зону АТО

Об этом говорится в распоряжении правительства №777, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Оплата работ, согласно постановлению, должна осуществляться за счет выделенных из резервного фонда госбюджета средств.Читайте также"Укроборонпром" тормозит вопрос о продаже МВД и Нацгвардии 10 танков - Геращенко

Ранее Кабинет министров Украины упростил процедуры закупки нового вооружения, передачи его в зону антитеррористической операции, а также проведения ремонта и модернизации уже имеющейся в зоне АТО техники. В частности, теперь передавать вооружение и военную технику со складов Минобороны для нужд армии и Национальной гвардии нужно в течение 48 часов с момента заявки от руководства АТО. Кроме того, ремонт и модернизация техники 3-4 категории, принадлежащей Минобороны, осуществляется на предприятиях госконцерна «Укроборонпром» без дополнительных согласований.

Кроме того, Кабинет министров Украины обнародовал решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 9,1 млрд грн на нужды Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и ряда других министерств и ведомств, принимающих непосредственное участие в проведении и обеспечении антитеррористической операции на востоке Украины.