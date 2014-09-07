ОБСЕ опубликовала минский протокол (документ)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала в ночь на воскресенье текст Протокола по результатам консультаций трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина, подписанный в пятницу в Минске, сообщает Радио Свобода.