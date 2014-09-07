ОБСЕ опубликовала минский протокол (документ)
02:26, 07 сентября 2014Политика
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В сети появился текст протокола, подписанного в Минске 5 сентября.
REUTERS
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала в ночь на воскресенье текст Протокола по результатам консультаций трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина, подписанный в пятницу в Минске, сообщает Радио Свобода.
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