Порошенко заявил, что минское перемирие основано на его мирном плане

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Порошенко сделал в Ньюпорте, комментируя результаты заседания трехсторонней контактной группы в Минске и договоренность о прекращении огня.

Читайте такжеСМИ: Порошенко обнародовал 14 пунктов своего мирного плана«Как вам известно, в Минске на трехсторонней контактной группе был подписан протокол относительно имплементации моего мирного плана. В этом протоколе указаны конкретные практические шаги, которые положат начало миру и стабильности в Донецком и Луганском регионе с уважением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Сейчас это – ключевые вопросы, основа для поиска мирного разрешения кризиса», - сказал президент.

Читайте такжеВ НАТО поддержали договоренность о прекращении огня на ДонбассеПо словам Порошенко, важно, чтобы прекращение огня длилось долго, и в это время продолжался политический диалог, «который сможет принести мир и стабильность на Донбасс».

«Также есть дорожная карта с конкретными датами, когда будет выполнен каждый из 12 пунктов, указанных в протоколе», - добавил он.

Президент еще раз подчеркнул, что этот процесс базируется на его мирном плане, на «территориальной целостности, суверенитете и независимости моей страны».

Как известно, сегодня, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18:00.