Порошенко сообщил о подписании с боевиками протокола о прекращении огня (добавлено видео)
16:50, 05 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.
Участники переговоров в Минске / фото instagram/vasilymaximov
Как сообщает BBC, документ должен вступить в силу сегодня в 18:00.
Порошенко заявил об этом в уэльском Ньюпорте перед встречей с премьер-министром Норвегии.
Документ подписали на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов.
От боевиков приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.
Представители боевиков на переговорах в Минске / фото Радыё Свабода
Об подписании протокола также сообщает РИА Новости со ссылкой на твиттер боевиков.
СРОЧНО: В Минске представители Украины и ДНР и ЛНР подписали протокол о прекращении огня с 18.00 пятницы
— ДНР Новороссия (@press_dnr) 5 сентября 2014
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