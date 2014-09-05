Порошенко сообщил о подписании с боевиками протокола о прекращении огня (добавлено видео)

16:50, 05 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Участники переговоров в Минске / фото instagram/vasilymaximov

Как сообщает BBC, документ должен вступить в силу сегодня в 18:00.

Порошенко заявил об этом в уэльском Ньюпорте перед встречей с премьер-министром Норвегии.

Документ подписали на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов.

От боевиков приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Представители боевиков на переговорах в Минске / фото Радыё Свабода

Об подписании протокола также сообщает РИА Новости со ссылкой на твиттер боевиков.

 

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