Бойцов АТО, которые не сдались под Иловайском, обещают выпустить из окружения до 10 утра - Семенченко

Об этом сообщил в Facebook командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко со ссылкой на разговор с президентом Петром Порошенко.

«Только что говорил с Президентом Украины. Во время переговоров на высшем уровне им достигнута договоренность о следующем: 1) До 10.00 сегодня все бойцы, которые не сдались в плен, с оружием и знаменами будут выпущены через специальный коридор к месту дислокации основных сил АТО. Боевая техника взорвана. 2) В течение нескольких дней все бойцы, которые сдались в плен, а также раненые, которые находятся в плену, будут обменяны на российских десантников в Харькове», - отметил Семенченко.

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При этом Семен Семенченко предполагает факт измены.

«У меня есть основания считать что окружение добровольческих батальонов является следствием предательства и некомпетентности в системе военного управления. Факт 1 - колонна более часа стояла на месте и лишь после начала минометного обстрела двинулась вперед. Факт 2 - во время переговоров десантники заявили нашим бойцам, что мол их бы давно передислоцировали, если бы не мы. Они нас ждали на протяжении всего дня на том месте, где должна была проходить колонна. Факт 3 - я и Юрий Бутусов били в набат об этой ситуации более десяти дней, требовали подкрепления, проводились пикеты под АП и Генштабом. Результат - 0», - отмечает комбат «Донбасса».